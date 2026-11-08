­ مدیر کل استاندارد استان تهران اعلام کرد موارد استاندارد‌ها و آزمون‌های اجباری خودرو‌ها از عدد ۵۵ به ۱۲۲ مورد رسیده است.

آزمون‌های اجباری خودرو‌ها از عدد ۵۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است

آزمون‌های اجباری خودرو‌ها از عدد ۵۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، « قاسم فدوی» در گفت‌و‌گو با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر درباره بحث استاندارد خودرو‌ها گفت: برای خودرو‌ها تعدادی استاندارد‌های مشخص وجود دارد، استاندارد‌های اجباری که از حدود ۵۵ گانه به ۸۵ گانه و الان هم به حدود ۱۲۲ رسیده و استاندارد‌های لازم کلا افزایش یافته است.

وی افزود: بیشتر استاندارد‌های ایمنی است و این طیف آزمایش‌ها افزایش پیدا می‌کند و کنترل‌های ما هم بیشتر می‌شود.

مدیر کل استاندارد استان تهران با بیان اینکه اگر شرایط کشور را در نظر نگیریم به صورت کلی خودروسازی ما هم دارد تلاش خودش را می‌کند و کیفیت بهتر ضمانت‌های طولانی‌تر و بهتری را دارند عرضه می‌کنند، گفت: همین طور که می‌دانید الان خودرو‌های داخلی تمامی خودروسازان موظف هستند ۶۰ هزار کیلومتر یا سه سال خورو‌ها را گارانتی کنند.

فدوی درخصوص استاندارد سوخت خودرو‌ها هم گفت: طبق ماده ۱۷ قانون هوای پاک سازمان ملی استاندارد بعنوان مجری نظارت بر کیفیت بنزین یا سوخت‌ها عمل می‌کند به صورت فصلی در همه استان‌ها نمونه برداری می‌شود و نتایج را به ستاد سازمان ملی استاندارد ارسال می‌کنند و واحد‌های تولیدی یا همان پالایشگاه‌ها و وزارت نفت نقش‌های سیاستگذاری و کنترلی را انجام می‌دهند.

وی افزود: بنزین هم مثل کالا‌های دیگر با توجه به واحد‌های تولیدی متفاوت که تولید می‌کنند و تکنولوژی‌های متفاوت دارند، طول عمر متفاوت دارند و دسترسی به مواد اولیه یا موادی که در فرآیندشان استفاده می‌شود چقدر این باشد، می‌تواند کیفیت بنزین را متغیر کند برای همین ما نمی‌توانیم یک عدد یا یک کیفیت خاصی را عنوان کنیم.

فدوی در پاسخ به این سوال که آیا استانداردی برای آن وجود ندارد؟، گفت: استاندارد دارد ولی، چون در کشور هم بنزین به صورت ملی توزیع می‌شود یعنی بین استانی هم داریم این طور نیست که ما بگوییم الان به وضعیت بنزین استان تهران خوب است ولی مثلا فصل دیگر یا فصل قبل خوب نبوده، چون متغیر است و بنزین‌ها از جا‌های متفاوتی می‌آید.

مدیر کل استاندارد استان تهران درخصوص بخاری‌های گازی نیز گفت: تولید بخاری‌های گازی کلا تحت پوشش مقررات استاندارد اجباری هستند. نظارت ما از واحد‌های تولیدی و توسط مدیران کنترل کیفیت شروع می‌شود.

وی تصریح کرد: نمونه برداری‌هایی هست که توسط خود سازمان ملی استاندارد یا شرکت‌های بازرسی به نیابت از سازمان انجام می‌دهند و آزمون‌هایی را روی نمونه‌ها انجام می‌دهند و در مرحله آخر هم خرید از بازار است یعنی نمونه‌هایی را تهیه می‌کنیم از بازار که نمونه واقعی است و آنها هم آزمون می‌شود و کنترل می‌شود.

وی دراین حال گفت: وقتی که وسایل و تجهیزات گرمایشی خریداری می‌شود آن بخشی که مرتبط می‌شود با اتصالات برقی، دیگر هیچکدام در حوزه مسئولیتی استاندارد نیست و سایر نهاد‌ها باید برنصب آنها باید نظارت داشته باشند.