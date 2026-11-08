به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران از بازگشایی محور کندوان از ساعت ۱۰ صبح امروز خبر داد و گفت: این محور پس از هماهنگی با مسئولان استانی و تأیید ایمنی تردد از سوی عوامل راهداری بازگشایی شد.

سرهنگ هادی عبادی افزود: این تصمیم پس از هماهنگی با مدیرکل مدیریت بحران استانداری، استاندار مازندران و فرمانده انتظامی استان و همچنین بازدید میدانی عوامل راهداری از مسیر اتخاذ شد.

وی با اشاره به ادامه بارش‌های پراکنده در محور‌های استان گفت: در صورت بروز شرایط جوی مخاطره‌آمیز، ریزش، سیلاب یا روان‌آب، محور‌های در معرض خطر برای حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای دوباره مسدود و مسیر‌های جایگزین برای تردد اعلام خواهد شد.