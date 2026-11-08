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کندوان پس از بازدید میدانی راهداری و تأیید ایمنی تردد بازگشایی شد؛ در صورت بروز مخاطرات جوی احتمال انسداد دوباره مسیر وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران از بازگشایی محور کندوان از ساعت ۱۰ صبح امروز خبر داد و گفت: این محور پس از هماهنگی با مسئولان استانی و تأیید ایمنی تردد از سوی عوامل راهداری بازگشایی شد.
سرهنگ هادی عبادی افزود: این تصمیم پس از هماهنگی با مدیرکل مدیریت بحران استانداری، استاندار مازندران و فرمانده انتظامی استان و همچنین بازدید میدانی عوامل راهداری از مسیر اتخاذ شد.
وی با اشاره به ادامه بارشهای پراکنده در محورهای استان گفت: در صورت بروز شرایط جوی مخاطرهآمیز، ریزش، سیلاب یا روانآب، محورهای در معرض خطر برای حفظ ایمنی کاربران جادهای دوباره مسدود و مسیرهای جایگزین برای تردد اعلام خواهد شد.