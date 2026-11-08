مراسم تشییع و استقبال از شهدای گمنام با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولین، فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان منوجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ هم‌زمان با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام در شهرستان منوجان، مراسم تشییع و استقبال از این شهید والامقام با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولین، فرهنگیان و دانش آموزان این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، پیکر مطهر شهید گمنام از ابتدای خیابان امام خمینی (ره)، مقابل بانک کشاورزی، تا مقابل بانک صادرات بر دستان مردم شهیدپرور منوجان تشییع شد.

در ادامه، این شهید والامقام به‌صورت نمادین در مدرسه فاطمیه منوجان مورد استقبال دانش‌آموزان و فرهنگیان قرار گرفت و فضای مدرسه با عطر دل‌انگیز شهادت و یاد و خاطره شهدای والامقام معطر شد.

دانش‌آموزان و معلمان با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت تجدید میثاق کردند.