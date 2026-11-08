همزمان با ایام عزاداری فاطمیه ۲۵ مبلغ جهادی در قالب گروه‌های جهادی برای فعالیت‌های تبلیغی، عمرانی و فرهنگی به روستای چاهداشی نهبندان خراسان جنوبی اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در جمع مبلغان جهادی با اشاره به اهمیت این اعزام‌ها گفت: توفیق تبیین و تبلیغ همواره در طول تاریخ و به ویژه در شرایط آخر الزمانی از مهم‌ترین مسائل است.

آیت الله عبادی همچنین به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با گرامیداشت مقام والای دختر پیامبر اکرم (ص)، بر پایداری و ماندگاری حق در طول تاریخ تأکید کرد.

وی با اشاره به مصائب و رنج‌هایی که بر حضرت زهرا (س) روا داشته شد، این ایام را فرصتی برای بازخوانی سیره و منش آن حضرت عنوان کرد و گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند حقیقت را از میان بردارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: سیره حضرت زهرا (س) الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها در دفاع از حق و حقیقت است و باید این آموزه‌ها در جامعه ترویج شود.

آیت الله عبادی در پایان بر لزوم بهره مندی از فضایل اخلاقی و معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

گفتنی است گروه جهادی ۲۵ نفره قاسم ابن الحسن حوزه علمیه شهرستان بیرجند روز سه شنبه این هفته به چاهداشی نهبندان اعزام می‌شوند و به فعالیت‌های تبلیغی، فرهنگی و عمرانی می‌پردازند.