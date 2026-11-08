به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی، در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات آذربایجان‌غربی، تکمیل جاده‌های مواصلاتی و توسعه تجهیزات هوشمند را اولویت اصلی استان برای کاهش تصادفات اعلام کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای داشته باشیم و اجرای تصمیمات مؤثر در اولویت دستگاه‌های مسوول قرار گیرد.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های موجود در زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان تصریح کرد: این معضل باید حل شود و دولت چهاردهم همه توان خود را در این مسیر به کار گرفته است.

استاندار آذربایجان‌غربی، تکمیل آزادراه ارومیه ـ تبریز و چهار محور مهم دیگر را از اولویت‌های استان برشمرد و افزود: با وجود محدودیت اعتبارات، روند اجرای برخی پروژه‌ها با تلاش شبانه‌روزی شتاب گرفته است و امیدواریم بخش مهمی از این پروژه‌ها در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسد.

رحمانی بر توسعه تجهیزات هوشمند نظارتی و کنترلی تأکید کرد و نصب ۴۴۲ دوربین جدید در استان را اقدامی ارزشمند دانست.

به گفته وی، برای تأمین دوربین‌های لیزری و تکمیل تجهیزات کنترلی نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

وی ساماندهی سرعت‌گیرها در جاده‌های استان را مورد تأکید قرار داد و رفع کمبود روشنایی و تابلوهای راهنمایی، توسعه کمربندی‌های ارومیه، میاندوآب و بوکان، بهبود مسیر پیرانشهر ـ تمرچین، تأمین پارکینگ در فعالیت‌های شهری و برخورد با اضافه‌بار وسایل نقلیه را از دیگر موضوعاتی خواند که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه، اعضای شورای ترافیک استان نیز گزارشی از عملکرد و پیشنهادات خود را مطرح کردند.