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استاندار آذربایجانغربی گفت: با توجه به تلاش جدی برای تکمیل آزادراه ارومیه ـ تبریز و چهار محور مهم استان، تعدادی از این طرح ها درنیمه نخست سال آینده به بهرهبرداری می رسند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی، در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات آذربایجانغربی، تکمیل جادههای مواصلاتی و توسعه تجهیزات هوشمند را اولویت اصلی استان برای کاهش تصادفات اعلام کرد و گفت: باید برنامهریزی دقیق و اقدام عملی برای کاهش تصادفات و تلفات جادهای داشته باشیم و اجرای تصمیمات مؤثر در اولویت دستگاههای مسوول قرار گیرد.
وی با اشاره به عقبماندگیهای موجود در زیرساختهای حملونقل استان تصریح کرد: این معضل باید حل شود و دولت چهاردهم همه توان خود را در این مسیر به کار گرفته است.
استاندار آذربایجانغربی، تکمیل آزادراه ارومیه ـ تبریز و چهار محور مهم دیگر را از اولویتهای استان برشمرد و افزود: با وجود محدودیت اعتبارات، روند اجرای برخی پروژهها با تلاش شبانهروزی شتاب گرفته است و امیدواریم بخش مهمی از این پروژهها در نیمه نخست سال آینده به بهرهبرداری برسد.
رحمانی بر توسعه تجهیزات هوشمند نظارتی و کنترلی تأکید کرد و نصب ۴۴۲ دوربین جدید در استان را اقدامی ارزشمند دانست.
به گفته وی، برای تأمین دوربینهای لیزری و تکمیل تجهیزات کنترلی نیز پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.
وی ساماندهی سرعتگیرها در جادههای استان را مورد تأکید قرار داد و رفع کمبود روشنایی و تابلوهای راهنمایی، توسعه کمربندیهای ارومیه، میاندوآب و بوکان، بهبود مسیر پیرانشهر ـ تمرچین، تأمین پارکینگ در فعالیتهای شهری و برخورد با اضافهبار وسایل نقلیه را از دیگر موضوعاتی خواند که باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
در این جلسه، اعضای شورای ترافیک استان نیز گزارشی از عملکرد و پیشنهادات خود را مطرح کردند.