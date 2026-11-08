۴ هزار و ۷۸۶ مورد بازرسی از بازار شهرستان لنجان انجام و در جریان آن بیش از ۵۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان در نشست قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بازار گفت: ارزش ریالی تخلفات شناسایی‌شده بیش از هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان برآورد شده است.

علیرضا بصیری، بر تداوم گشت‌های مشترک و نظارت شبانه‌روزی دستگاه‌های متولی بر تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت انصاف از سوی اصناف و بازاریان در شرایط جنگی کشور افزود: هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، مشارکت عمومی و نظارت مردم بر عملکرد یکدیگر از عوامل مؤثر در جلوگیری از تخلفات، حفظ آرامش بازار و جلب رضایت مردم است.