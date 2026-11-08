به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار شکارچی با اشاره به تحولات سیاسی و انتخاباتی آمریکا و شکست های پی در پی دولت ترامپ و هم حزبی های او در عرصه های گوناگون، این وقایع را بیش از آنکه معلول نوسانات سطحی سیاست داخلی آمریکا توصیف کند، بازتابی از یک واقعیت بزرگ تر و غیرقابل انکار، یعنی شکست در برابر اراده ایران مقتدر دانست.



سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، شکست دکترین تجاوز، ترور، فشار حداکثری و راهبردهای بی خاصیت نظامی واشنگتن در برابر اقتدار بازدارنده، شکننده و اراده آهنین رهبری، ملت و نیروهای مسلح ایران را یادآور شد و تاکید کرد: به بن بست رسیدن تهدیدات آن کشور، پایه های قدرت توخالی کاخ سفید را به لرزه درآورده چراکه ترامپ و همفکران بی‌خرد، تندرو و تروریست او برای نابودی ایران سربلند و متمدن وارد میدان شده بودند، اما در چرخشی معکوس، خود قربانی فرسایش راهبردی، بحران های عمیق داخلی و شکست های تحمیل شده از سوی نیروهای مسلح سرافراز ایران و محور مقاومت شدند.



سردار شکارچی این شکست راهبردی را سند زنده ای بر این حقیقت دانست که معادلات قدرت جهان هرگز به سود سلطه گران رقم نمی خورد و هر قدرتی در برابر صخره مستحکم و استوار و اراده الهی و پولادین ایران اسلامی صف آرایی کند، سرانجامی جز سقوط و اضمحلال در افکار عمومی جهان نخواهد داشت.