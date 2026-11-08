به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفید پوست اظهار کرد: با توجه به انسداد کامل مرز‌های استان و ایجاد گشت و کمین‌های هدفمند در نقاط مرزی و برابر اخبار واصله مبنی بر قاچاق فرآورده‌های نفتی در آب‌های شمال خلیج فارس به وسیله شناور‌های صیادی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دریابانان ماهشهر قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با اعزام به موقع به محل، شناور مورد نظر را شناسایی و در یک عملیات ضربتی ضمن توقیف شناور متخلف، ناخدا و سه ملوان شناور توقیف شده را به دلیل حمل سوخت بدون مجوز قانونی را دستگیر کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به مقابله جدی و بدون وقفه مرزبانان با پدیده شوم قاچاق به ویژه سرمایه ملی تصریح کرد: کارشناسان ارزش تقریبی محموله سوخت کشف شده را بالغ بر ۵۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهم دستگیر شده تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.