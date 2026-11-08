رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، با اشاره به استقبال مطلوب بانوان از بوستان حضرت معصومه، بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها و رفع نیاز‌های این مجموعه با هدف ارتقای کیفیت خدمات و فراهم‌کردن فضایی مناسب برای حضور و فعالیت بانوان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمه زارع بیدکی با بیان اینکه استقبال و حضور بانوان در بوستان حضرت معصومه نشان‌دهنده نیاز شهر به فضا‌های اختصاصی برای فعالیت‌های اجتماعی، ورزشی و تفریحی بانوان است، اظهار کرد: بر اساس بازخورد‌های دریافت‌شده از مدیران مجموعه و بانوان مراجعه‌کننده، این بوستان ظرفیت مناسبی برای گذران اوقات فراغت و توسعه فعالیت‌های ویژه بانوان دارد و مشارکت و همراهی استفاده‌کنندگان نیز در بهبود شرایط آن مؤثر است.

وی افزود: در جلسه کمیسیون خدمات شهری که با حضور شهردار، معاون خدمات شهری و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در محل بوستان برگزار شد، مسائل و نیاز‌های این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه رفع آنها تصمیم‌گیری شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، ایمن‌سازی محدوده آب با ایجاد نرده، نصب تابلو‌های راهنما با توجه به وسعت ۱۳ هکتاری بوستان، تقویت نگهبانی، تدوین منشور اخلاقی برای مراجعه‌کنندگان و تأمین تجهیزات موردنیاز مدیریت داخلی مجموعه از جمله اسکوتر برای تردد و نظارت بهتر در فضای بوستان را از موارد مطرح‌شده عنوان کرد.

زارع بیدکی با اشاره به ضرورت افزایش امکانات رفاهی بوستان، کمبود سرویس‌های بهداشتی را از دیگر موضوعات مورد تأکید دانست و گفت: تأمین سرویس‌های بهداشتی بیشتر و رسیدگی به نیاز‌های زیرساختی مجموعه باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

وی همچنین درباره نحوه استفاده گروهی از بوستان حضرت معصومه بیان کرد: مقرر شد مراکز آموزشی و گروه‌هایی که متقاضی استفاده از این مجموعه هستند، پیش از مراجعه هماهنگی لازم را انجام داده و با رزرو زمان مشخص، به‌صورت گروهی از امکانات بوستان استفاده کنند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به برنامه برگزاری جلسات کمیسیون خدمات شهری در روز‌های سه‌شنبه در محل بوستان حضرت معصومه، خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیلی بوستان در روز‌های سه‌شنبه و امکان استفاده آزاد بانوان در سایر روزها، این فرصت فراهم شده است تا ضمن برگزاری جلسات، مسائل و مشکلات مجموعه از نزدیک بررسی و با حضور مسئولان مربوطه برای رفع آنها اقدام شود.

زارع بیدکی در پایان از برنامه‌ریزی برای بازدید مجدد شهردار تا سه‌شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: مقرر شده است در این بازه زمانی، موضوعات مطرح‌شده پیگیری و اقدامات لازم برای رفع مشکلات و تکمیل نیاز‌های بوستان انجام شود.