­عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سهم بالای ساختمان‌ها در اتلاف انرژی کشور، اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و ارتقای استاندارد‌های ساخت‌وساز را از راهکار‌های اساسی کاهش مصرف گاز و کنترل ناترازی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مصطفی نخعی با بیان اینکه بخش ساختمان یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای مدیریت مصرف انرژی است، بیان کرد: اگر بتوانیم با اصلاح استاندارد‌های ساخت‌وساز و بهبود وضع عایق‌بندی از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم، بخش قابل توجهی از مصرف گاز کشور کاهش می‌یابد.

وی افزود: هم‌اکنون تعداد زیادی از ساختمان‌های کشور فاقد عایق حرارتی مناسب هستند و همین مسئله سبب می‌شود برای تأمین دمای مطلوب در فصل سرد، گاز بیشتری مصرف شود. درواقع، بخشی از گازی که باید صرف تولید و فعالیت اقتصادی شود به دلیل ضعف در طراحی و ساخت ساختمان‌ها هدر می‌رود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش اتلاف حرارتی تدوین شده است و اجرای دقیق آن می‌تواند در بلندمدت تحول مهمی در الگوی مصرف انرژی کشور ایجاد کند. البته این موضوع باید از مرحله طراحی و انتخاب مصالح ساختمانی تا زمان اجرا و بهره‌برداری مورد توجه قرار گیرد.

نخعی تصریح کرد: در کنار رعایت استاندارد‌ها در ساختمان‌های جدید، باید برای بهسازی ساختمان‌های موجود نیز برنامه‌ریزی شود، زیرا بخش عمده‌ای از واحد‌های مسکونی کشور در سال‌هایی ساخته شده‌اند که الزام‌های بهره‌وری انرژی به‌شکل کنونی مورد توجه نبوده است.

وی ادامه داد: لازم است دولت با مشارکت بخش خصوصی، سازندگان و شهرداری‌ها، برنامه‌ای جامع برای ارتقای بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها تدوین کند. ارائه تسهیلات برای عایق‌کاری حرارتی، اصلاح موتورخانه‌ها و استفاده از تجهیزات گرمایشی استاندارد می‌تواند انگیزه لازم را برای مالکان و سازندگان ایجاد کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: اگر بهینه‌سازی مصرف انرژی را از مرحله ساخت‌وساز جدی بگیریم، افزون‌بر کاهش هزینه خانوار‌ها می‌توانیم در فصل زمستان گاز بیشتری برای صنایع و نیروگاه‌ها حفظ کنیم و بخشی از فشار موجود بر شبکه گاز کشور را کاهش دهیم.