معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از ورود ۲۱۵ هزار و ۷۳۲ گردشگر داخلی و خارجی در هفت ماه گذشته به استان خبر داد.

ورود ۲۱۵ هزار گردشگر ایرانی و خارجی به خراسان جنوبی

ورود ۲۱۵ هزار گردشگر ایرانی و خارجی به خراسان جنوبی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ گفت: در هفت ماه گذشته ۲۱۵ هزار و ۷۳۲ گردشگر به استان وارد شدند که این رقم در مدت مشابه پارسال یک میلیون و ۲۶ و ۵۹۴ نفر بوده است.

عرب با بیان اینکه تنها آمار گردشگرانی که در تأسیسات گردشگری استان اقامت دارند ثبت می‌شوند، افزود: از این رقم ۳۷۲ گردشگر خارجی هستند.

به گفته وی بیشترین بازدید گردشگران در سال جاری مربوط به شهرستان‌های بیرجند، طبس و فردوس بوده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی میانگین اقامت گردشگران در استان را یک تا دو روز عنوان کرد.

عرب افزود: هم اکنون ۱۲۰ واحد اقامتگاه بومگردی در خراسان جنوبی راه اندازی شده است.