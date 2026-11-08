گمرک ایران سهمیه واردات ۳ میلیون تن گندم و یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن جو از کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با تعرفه صفر برای سال ۲۰۲۶ میلادی به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، گمرک به ناظرین گمرکات اجرایی استان‌های مازندران، گیلان، خراسان رضوی و گلستان، سهمیه واردات گندم و جو از کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای سال ۲۰۲۶ میلادی را مشخص کرد.

این ابلاغیه در پی نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و پیرو توافقات تجارت آزاد صورت گرفته است.

در این ابلاغیه، کل سهمیه واردات گندم (با کد تعرفه ۱۰۰۱۹۹) از اوراسیا ۳ میلیون تن تعیین شده که سهم روسیه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن، قزاقستان ۷۰۰ هزار تن و بلاروس ۵۰ هزار تن است. همچنین سهمیه کل واردات جو (کد تعرفه ۱۰۰۳۹۰) یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن اعلام شده است.

سهمیه هر یک از استان‌های هدف برای واردات از روسیه و قزاقستان به تفکیک مشخص شده است. برای مثال، در واردات گندم، سهم مازندران و گیلان از روسیه و قزاقستان به ترتیب ۷۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار تن، و سهم گلستان و خراسان رضوی ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ هزار تن در نظر گرفته شده است.

در بخش نکات مهم این ابلاغیه تاکید شده است که اعمال معافیت تعرفه صفر برای واردات گندم و جو از طریق روش زمان زودتر (اولویت ثبت سفارش) و از تمامی گمرکات کشور با مبدأ اتحادیه اوراسیا قابل اعمال است.