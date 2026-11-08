سهمیه آب ورودی طرح غدیر به شهرستان خرمشهر به دلیل اجرای عملیات اصلاحی و فنی بر روی خطوط انتقال به مدت ۷۲ ساعت با کاهش حدود ۷۰ درصدی مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به اطلاع شهروندان محترم خرمشهر می‌رساند، بر اساس اعلام سازمان آب و برق خوزستان به‌عنوان متولی تأمین و انتقال آب طرح غدیر، به دلیل اجرای برخی عملیات اصلاحی و فنی بر روی خطوط انتقال این طرح، سهمیه آب ورودی طرح غدیر به شهرستان خرمشهر به مدت تقریبی ۷۲ ساعت با کاهش حدود ۷۰ درصدی مواجه خواهد شد.

این کاهش در میزان آب ورودی ممکن است به‌صورت موقت موجب تغییر در برخی شاخص‌های کیفی آب، از جمله افزایش هدایت الکتریکی (EC) و شوری آب و همچنین احتمال افزایش کدورت آب شود.

تاریخ و ساعت آغاز و پایان عملیات: یکشنبه ۱۷ آبان ماه از ساعت ۱۳.۰۰ الی چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ساعت ۲۰.۰۰ است.

امور آب و فاضلاب منطقه خرمشهر ضمن پایش مستمر وضعیت آب، توان و ظرفیت عملیاتی خود را به‌کار گرفته است تا با اقدامات لازم در فرآیند تصفیه، آثار ناشی از کاهش سهمیه آب طرح غدیر بر کیفیت آب مصرفی شهروندان را تا حد امکان کاهش دهد.

روابط عمومی آبفا منطقه خرمشهر ضمن پوزش از شهروندان محترم بابت مشکلات احتمالی ایجادشده، اعلام می‌دارد این وضعیت ناشی از عملیات فنی و اصلاحی در سامانه انتقال آب طرح غدیر تحت مدیریت سازمان آب و برق خوزستان بوده و همکاران آبفا منطقه خرمشهر به‌صورت شبانه‌روزی در حال مدیریت شرایط و کاهش آثار ناشی از آن هستند.