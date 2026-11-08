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نمایشگاه فرهنگی و مذهبی یاس بینشان در رواق برادران آستان مقدس امامزاده سید داود (ع) خوروبیابانک گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نمایشگاه در فضایی معنوی، جلوهای از ارادت به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س)، فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای دینی و انقلابی به تماشا گذاشته شده است.
روایت فاطمی، کافه مینوفن، چایخانه، پاتوق گفتوگو، کتاب پلاس، بیتالنور، بازارچه تولیدات خانگی و هیئت دخترانه از بخشهای متنوع نمایشگاه فرهنگی و مذهبی یاس بینشان است.
این نمایشگاه به مدت ۳ روز دایر است.