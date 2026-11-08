به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نمایشگاه در فضایی معنوی، جلوه‌ای از ارادت به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س)، فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های دینی و انقلابی به تماشا گذاشته شده است.

روایت فاطمی، کافه مینوفن، چایخانه، پاتوق گفت‌و‌گو، کتاب پلاس، بیت‌النور، بازارچه تولیدات خانگی و هیئت دخترانه از بخش‌های متنوع نمایشگاه فرهنگی و مذهبی یاس بی‌نشان است.

این نمایشگاه به مدت ۳ روز دایر است.