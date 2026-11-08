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کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از ثبت بارشهای قابل توجه در نقاط مختلف استان در پی فعالیت سامانه بارشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی گفت: سامانه بارشی که تا این لحظه در استان مستقر بوده، بارشهای خوبی را بر جای گذاشته است؛ بهطوری که در این مدت در شهر آوج حدود ۶۶ و نیم میلیمتر باران و در قزوین ۳۵ میلیمتر بارش ثبت شده است.
وی در ادامه افزود: امروز و فردا گذر این سامانه بارشی را در استان خواهیم داشت که باعث میشود در بعضی ساعات در سطح منطقه شاهد بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای لحظهای شدید، همراه با احتمال تگرگ و در قلل، بارش برف باشیم.
این کارشناس اداره کل هواشناسی استان همچنین اضافه کرد: با توجه به شدت بارشها، برای برخی نقاط بهویژه ارتفاعات برای امروز هشدار سطح نارنجی و برای ناپایداریهای فردا هشدار سطح زرد صادر شده است.
آخوندی در ادامه تأکید کرد: به لحاظ دمایی نیز روند کاهشی دما را خواهیم داشت که برای بامداد روزهای سهشنبه و چهارشنبه، کمینه دما در برخی مناطق بهویژه ارتفاعات به آستانه صفر و کمتر از آن خواهد رسید.