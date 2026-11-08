به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی گفت: سامانه بارشی که تا این لحظه در استان مستقر بوده، بارش‌های خوبی را بر جای گذاشته است؛ به‌طوری‌ که در این مدت در شهر آوج حدود ۶۶ و نیم میلی‌متر باران و در قزوین ۳۵ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

وی در ادامه افزود: امروز و فردا گذر این سامانه بارشی را در استان خواهیم داشت که باعث می‌شود در بعضی ساعات در سطح منطقه شاهد بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد‌های لحظه‌ای شدید، همراه با احتمال تگرگ و در قلل، بارش برف باشیم.

این کارشناس اداره کل هواشناسی استان همچنین اضافه کرد: با توجه به شدت بارش‌ها، برای برخی نقاط به‌ویژه ارتفاعات برای امروز هشدار سطح نارنجی و برای ناپایداری‌های فردا هشدار سطح زرد صادر شده است.

آخوندی در ادامه تأکید کرد: به لحاظ دمایی نیز روند کاهشی دما را خواهیم داشت که برای بامداد روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، کمینه دما در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات به آستانه صفر و کمتر از آن خواهد رسید.