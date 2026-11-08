نود و یکمین دوره رقابت‌های وزنه برداری مردان و سی و چهارمین دوره رقابت‌های وزنه برداری زنان قهرمانی جهان، در نینگبو چین پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رقابت‌ها، در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم و در حرکت یک ضرب؛ علیرضا یوسفی وزنه‌های ۱۸۶، ۱۹۱ و ۱۹۵ کیلوگرمی را بالای سر برد و در رده چهارم قرار گرفت.

علی داودی نیز وزنه‌های ۲۰۰، ۲۰۶ را بلند کرد و در سد وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی متوقف شد و در رده سوم قرار گرفت.

در حرکت یک ضرب علی الربیعاوی از عراق با ۲۱۱ کیلوگرم اول، وارازدات لالایان از ارمنستان با ۲۱۰ کیلوگرم دوم و علی داودی از ایران با ۲۰۶ کیلوگرم سوم شدند.