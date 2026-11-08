نشست فعالان اقتصادی و صنعتی استان اردبیل با معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان بررسی و تصمیم لازم اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نشست فعالان اقتصادی و صنعتی استان اردبیل با معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان بررسی و تصمیم لازم اتخاذ شد.

در این نشست همچنین از سفر هیات اقتصادی استان به روسیه و تسهیل تخصیص ارز و رفع موانع صادرات خبر داده شد.