به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان کوهچنار گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو پراید در کیلومتر ۲۵ محور قائمیه‌ـ شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

سجاد امیرزاده افزود: بلافاصله نجاتگران جمعیت هلال‌احمر کوه‌چنار، با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و نجاتگران پس از ارزیابی، ایمن‌سازی صحنه واقدامات کمک‌های اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

او ادامه داد: این حادثه چهار مصدوم شامل دو مرد و دو زن داشت که نجاتگران هلال‌احمر با همکاری اورژانس مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.