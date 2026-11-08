مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تعداد سهام‌داران فعال بورس در هفته منتهی به ۱۳ آبان به یک میلیون و ۳۱۹ هزار کد رسید و این برای هشتمین هفته پیاپی است که تعداد سهام‌داران فعال، در طول یک هفته، از مرز یک میلیون کد فراتر می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته منتهی به ۱۳ آبان ۱۴۰۵، سهم حقیقی‌ها ۱،۶۹۲،۸۴۶ میلیارد ریال (۶۶.۸ درصد)، حقوقی‌ها ۲۳۶،۶۴۹ میلیارد ریال (۹.۳ درصد) و صندوق‌های سهامی ۱۸۶،۸۶۲ میلیارد ریال (۷.۴ درصد) بود.

در هفته گذشته تعداد سهام‌داران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کد‌های دارای معامله در عرضه‌های اولیه) ۱،۳۱۹،۹۶۳ نفر بود که به تفکیک ۱،۳۱۷،۴۸۸ نفر شامل سهام‌داران حقیقی و ۲،۴۷۵ نفر به حقوقی‌ها مربوط می‌شود.

در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. فلزات اساسی، ۲. فرآورده‌های نفتی و ۳. محصولات شیمیایی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.

آمار‌ها حاکی از آن است که درهفته گذشته این ۳ صنعت ۴۳ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.