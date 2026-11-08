فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی از دستگیری سه عضو اصلی یک شرکت صوری به نام «ماهان» خبر داد که با ترفند پیش‌فروش ماشین‌آلات سنگین، اقدام به کلاهبرداری صد‌ها میلیارد تومانی از شهروندان سراسر کشور کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار جمال سلمانی افزود: این افراد با سوءاستفاده از عنوان شرکت «ماهان» و با ترفند ثبت‌نام و پیش‌فروش خودرو‌ها و ماشین‌آلات سنگین، موفق شده بودند کلاهبرداری‌های گسترده و صد‌ها میلیارد تومانی از شهروندان در سطح کشور انجام دهند که با اقدام به‌موقع پلیس، هر سه متهم دستگیر شدند.

او با اشاره به گستردگی این پرونده اضافه کرد: شهروندانی که به این شیوه توسط عوامل شرکت «ماهان» متضرر شده و شکایتی دارند، می‌توانند با در دست داشتن مدارک و مستندات قانونی، به پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان‌غربی مراجعه کنند تا پرونده آنها پیگیری شود.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر هوشیاری شهروندان هشدار داد: افراد به هیچ عنوان به تبلیغات جذاب و وسوسه‌انگیز شرکت‌های فاقد مجوز رسمی اعتماد نکرده و پیش از هرگونه واریز وجه، حتماً اصالت و اعتبار قانونی شرکت‌ها را استعلام کنند.