معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور گفت: تولید فولاد کشور طی ۶ ماهه نخست امسال ۱۰ و شش دهم درصد کاهش داشته که ناشی از ناترازی انرژی و اثرات جنگ است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای وحید یعقوبی در نشست اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران با رویکرد عملکرد ۶ ماهه افزود: تولید فولاد در همه محصولات روند نزولی داشته است، به ویژه فولاد میانی که ۱۰ و شش دهم درصد کاهش تولید را به همراه دارد.

وی ادامه داد: البته این روند نزولی تولید در ابتدای امسال ۲۵ درصد بود که اکنون کاهش پیدا کرده و ماه به ماه از شدت آن کاسته شده و به ۱۰ و شش دهم درصد رسیده است. تولید فولاد میانی در این مدت از ۱۳ میلیون فراتر رفته است.

یعقوبی گفت: البته اگر بحث جنگ و پیامد‌های ان راهم کنار یگداریم باز هم نولید فولاد روند کاهشی داشته است بطوری که در تولید ورق کاهش ۲۵ درصدی و در اسلب کاهش ۳۷ و نیم درصدی داریم.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور افزود: البته از ۷۵ درصد افت تولید به ۳۷ و نیم رسیدیم که ناشی از بازسازی واحد‌های آسیب دیده است.

یعقوبی ادامه داد: در مجموع تولید کل محصولات فولادی کشور در ۶ ماهه امسال با کاهش ۷ و چهار دهم درصدی به ۹ میلیون و ۹۰۳ هزار تن رسید.

به گفته معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور ارزش دلاری صنعت فولاد به ۶ و نیم میلیارد دلار یعنی هم سطح سال ۹۵ رسیده است.

وی گفت: طی ۷ سال نرخ گاز به ۵۳ برابر شده که واقعیت تلخی است در حالی که نرخ محصول درراین مدت ۱۴ برابر شده است و اکنون بهای تمام شده گاز برای فولاد سازان ایران حدود دو برابر نرخ‌های منطقه است.