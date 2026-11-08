محمد عیسی‌زاده دریس دوومیدانی خوزستانی با صعود به تیم ملی بزرگسالان، سهمیه حضور در رقابت‌های آسیایی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد عیسی‌زاده دریس، دونده جوان و آینده‌دار کشورمان، با ثبت رکورد درخشان ۱۰.۹۸ ثانیه در ماده ۱۰۰ متر، موفق شد ضمن جلب نظر کادر فنی، به تیم ملی دوومیدانی بزرگسالان دعوت شود و جواز حضور در رقابت‌های آسیایی را کسب کند.

این ورزشکار جوان در جریان رقابت‌های لیگ برتر دوومیدانی بزرگسالان کشور، با وجود برخورداری از رده سنی نوجوانان، در رقابت با دوندگان باتجربه رده بزرگسالان عملکرد قابل‌توجهی از خود به نمایش گذاشت و با ثبت رکورد زیر ۱۱ ثانیه، شایستگی خود را برای حضور در سطح ملی به اثبات رساند.

عیسی‌زاده دریس که پیش از این نیز سابقه عضویت در تیم ملی نوجوانان دوومیدانی کشور را در کارنامه دارد، اکنون با عبور موفق از این مرحله، در آستانه تجربه‌ای مهم در عرصه رقابت‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این دونده جوان قرار است دی‌ماه امسال در مسابقات آسیایی دوومیدانی به میزبانی فیلیپین، پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را بر تن کند.