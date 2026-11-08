معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با تسهیل فرآیند‌ها و پاسخگویی به‌موقع به استعلام‌ها، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف جانمایی و واگذاری زمین به یکی از واحد‌های فروآلیاژ استان گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با تسهیل فرآیند‌ها و پاسخگویی به‌موقع به استعلام‌ها، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کنند.

غلامرضا سالاری در جلسه بررسی و تعیین تکلیف جانمایی و واگذاری زمین به یکی از واحد‌های فروآلیاژ استان، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی استان دانست و بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع این فرآیند تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پاسخگویی به‌موقع به استعلام‌ها اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات مرتبط با جانمایی و واگذاری زمین را تسهیل کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی سرمایه‌گذاران باشند.