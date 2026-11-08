دو مجله «حکمرانی منابع طبیعی» و «هنر‌های زیبا: معماری و شهرسازی» از دانشگاه تهران، در پی استانداردسازی‌ها و سیاستگذاری‌های واحد مجلات مؤسسه انتشارات در حوزه مجلات علمی دانشگاه و به همت مسئولان نشریه‌ها، در پایگاه بین‌المللی دواج نمایه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله «حکمرانی منابع طبیعی» زیر نظر گروه آموزشی سیاست‌گذاری منابع طبیعی در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به شکل فصلنامه (هر سال ۴ شماره) و به زبان فارسی منتشر می‌شود.

این نشریه با داشتن هیأت تحریریه شناخته شده ملی متشکل از اساتید ایرانی بنام دانشگاه‌های داخل، یک مجله معتبر علمی به شمار می‌رود. به منظور معرفی نشریه حکمرانی منابع طبیعی به مجامع بین‌المللی از نخستین شماره آن، چکیده مقالات مندرج در هر شماره به زبان انگلیسی نیز منتشر می‌شود.

نشریه «هنر‌های زیبا: معماری و شهرسازی» نیز در زمره اولین و معتبرترین نشریات علمی ایران در موضوعات معماری و شهرسازی است. هدف اصلی این نشریه بسط نظریه‌ها، رویکرد‌ها و اندیشه‌های معماری و شهرسازی، تولید دانش، بومی‌سازی نظریه‌ها و مفاهیم با توجه به قدمت و غنای معماری و شهرسازی ایران و جریان‌سازی علمی معماری و شهرسازی در زمینه‌ها و گرایش‌های مختلف آنهاست.