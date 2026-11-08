پرچم عزا در آستانه شهادت حضرت زهرا (س) و فرا رسیدن دهه دوم فاطمیه امروز یکشنبه بر فراز گنبد حرم مطهر امام رضا (ع) افراشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، پرچم حرم مطهر رضوی در طول سال در مناسبت‌های مذهبی اعم از اعیاد و سالروز شهادت ائمه اطهار (ع) چندین بار تعویض می‌شود که بیشترین مدت سیاه‌پوشی حرم مطهر رضوی در ماه‌های محرم و صفر است.

هر سال ۲ بار نیز پرچم گنبد مطهر رضوی به طور رسمی در آیینی ویژه تعویض می‌شود که یک بار آن در ابتدای ماه محرم الحرام است که پرچم سیاه به مدت ۲ ماه بر گنبد حرم مطهر به نشانه عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به اهتزاز درمی‌آید و مرتبه دیگر آیین ویژه تعویض پرچم نیز در سالروز میلاد ثامن الحجج (ع) انجام می‌شود.