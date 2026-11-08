سحر آغنده با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال آکادمی سحر در مسیر آبادان به تهران، از مساعد بودن حال عمومی بازیکنان خبر داد.

سحر آغنده، سرمربی تیم بسکتبال آکادمی سحر در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، گفت: برای دیدار با تیم پالایش نفت آبادان جمعه (۱۵ آبان) در این شهر بودیم و برای بازگشت به تهران در روز گذشته بلیت قطار تهیه کردیم، اما به دلیل ریزش کوه و مشکلات ایجادشده در مسیر، سفر ریلی لغو شد. به همین دلیل، به همراه همسرم، عماد سلمانی، یک دستگاه اتوبوس VIP برای بازگشت تیم تهیه کردیم.

وی افزود: در نزدیکی شوش بودیم که باران شدیدی شروع شد، حدود ساعت ۱۲ شب، در حالی که بیشتر اعضای تیم خواب بودند، اتوبوس واژگون شد.

سرمربی تیم آکادمی سحر با اشاره به وضعیت بازیکنان و اعضای تیم، گفت: خدا را شکر حال عمومی همه بچه‌ها خوب است، هرچند تعدادی از آنها دچار جراحت شده‌اند و چند مورد شکستگی نیز وجود دارد.

سحر آغنده با اشاره به بستری شدن فرزندش در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، گفت: تنها نگرانی جدی ما در حال حاضر وضعیت آراد است. امیدواریم به لطف خدا هرچه زودتر سلامتی خود را به دست آورد و این در حالی است که خودم و همسرم نیز دچار شکستگی شده ایم.