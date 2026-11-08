درنشستی راهکار‌های کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی تردد در آذربایجان‌غربی و اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های متولی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و مدیران دستگاه‌های متولی برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت تلفات حوادث رانندگی در استان و آمار و خسارات تصادفات در معابر درون‌شهری و برون‌شهری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و دستگاه‌های متولی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های خود برای ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی ارائه کردند.