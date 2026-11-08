میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری تا ساعت ۰۹:۳۰ به میلیمتر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارندگی‌های سامانه اخیر به شرح زیر است:

آلونی: ۱۰۷.۲

ارجنک: ۸۳.۹

اردل: ۸۳.۷

امام قیس: ۶۷.۵

ایلبگی: ۷۰.۳

بازفت: ۱۷۶.۴

بروجن: ۴۱.۸

بلداجی: ۵۲.۶

بن: ۷۳.۰

جونقان: ۹۵.۸

چالشتر: ۵۹.۷

دزک: ۶۵.۰

دشتک: ۱۰۴.۳

دوآب صمصامی: ۱۶۳.۲

سامان: ۵۷.۱

سرخون: ۹۱.۸

سودجان: ۹۲.۴

سورشجان: ۷۲.۵

شلمزار: ۱۰۰.۴

شهرکرد: ۵۳.۸

فارسان: ۷۶.۳

فرخ شهر: ۴۹.۳

کوانک: ۱۵۸.۳

کوهرنگ: ۲۷۶.۵

لردگان: ۱۰۳.۳

لیرابی: ۱۰۹.۸

مال خلیفه:۹۱.۲

مرغملک: ۸۵.۷

هوره: ۵۵.۳