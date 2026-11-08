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میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری تا ساعت ۰۹:۳۰ به میلیمتر اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارندگیهای سامانه اخیر به شرح زیر است:
آلونی: ۱۰۷.۲
ارجنک: ۸۳.۹
اردل: ۸۳.۷
امام قیس: ۶۷.۵
ایلبگی: ۷۰.۳
بازفت: ۱۷۶.۴
بروجن: ۴۱.۸
بلداجی: ۵۲.۶
بن: ۷۳.۰
جونقان: ۹۵.۸
چالشتر: ۵۹.۷
دزک: ۶۵.۰
دشتک: ۱۰۴.۳
دوآب صمصامی: ۱۶۳.۲
سامان: ۵۷.۱
سرخون: ۹۱.۸
سودجان: ۹۲.۴
سورشجان: ۷۲.۵
شلمزار: ۱۰۰.۴
شهرکرد: ۵۳.۸
فارسان: ۷۶.۳
فرخ شهر: ۴۹.۳
کوانک: ۱۵۸.۳
کوهرنگ: ۲۷۶.۵
لردگان: ۱۰۳.۳
لیرابی: ۱۰۹.۸
مال خلیفه:۹۱.۲
مرغملک: ۸۵.۷
هوره: ۵۵.۳