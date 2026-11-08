در جلسه هماهنگی رویداد ملی صبا در برش استانی؛ راهکارهای فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در تبیین اهمیت تشکیل خانواده و فرزندآوری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در جلسه هماهنگی رویداد استانی صبا، بر ضرورت توجه جدی به مسئله جوانی جمعیت و تقویت فرهنگ فرزندآوری در جامعه تأکید کرد.

نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی، در جلسه هماهنگی رویداد استانی صبا با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت، این موضوع را یکی از اولویت‌های مهم اجتماعی دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای افزایش آگاهی عمومی در این زمینه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسئله جمعیت نیازمند توجه و همراهی همه بخش‌های جامعه است، نقش فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها را در تبیین اهمیت خانواده و فرزندآوری مؤثر دانست.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دوره‌های آموزشی این رویداد از اوایل آذرماه در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود و زمینه‌ای برای ارتقای آگاهی و توانمندسازی شرکت‌کنندگان در حوزه خانواده و جوانی جمعیت فراهم خواهد کرد.

الهامی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی برای اجرای مطلوب رویداد استانی صبا تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت این رویداد برای پرداختن مؤثر به موضوع جوانی جمعیت شد.

رویداد ملی «صبا» خاطرنشان کرد: این رویداد با هدف تسهیل‌گری در امر ازدواج آسان و تربیت کنشگران فعال این حوزه به‌صورت ملی برگزار می‌شود و استان آذربایجان‌غربی نیز میزبان اجرای آن خواهد بود.

فرایند اجرای رویداد صبا با همکاری دستگاه‌های مختلف و مجموعه‌های مردمی انجام می‌شود و از ۱۱ آبان، فعالیت آن آغاز شده است.

در مرحله نخست، ثبت‌نام از ۲۰۰ نفر به‌عنوان کنشگران حوزه ازدواج انجام می‌شود تا پس از آموزش، زنجیره‌ای از فعالان و تسهیل‌گران این حوزه در استان شکل بگیرد.