بیش از ۲۰ هزار بادبزن به همت بانوان بافقی برای توزیع میان زائران اربعین حسینی در مسیر نجف به کربلا آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرشته رنجبر مسئول کارگاه بادبزن‌بافی، با اشاره به مشارکت بانوان محله مهدیه و محله قلعه بافق در این فعالیت گفت: این کارگاه با همراهی بانوان این محله‌ها و با هدف تهیه بادبزن برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) راه‌اندازی شده است.

وی افزود: فعالیت این کارگاه از حدود چهار هفته پیش و با برگزاری دورهمی‌های هفتگی در روز‌های چهارشنبه آغاز شد که در ابتدا حدود ۱۰ نفر در این فعالیت مشارکت داشتند که اکنون تعداد بانوان فعال در کارگاه به بیش از ٣۵ نفر رسیده است.

رنجبر ادامه داد: بانوان در این کارگاه علاوه بر بافت بادبزن، کلاه و جارو نیز آماده می‌کنند تا در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین مورد استفاده قرار گیرد.

اصغر رنجبر مسئول موکب عون ابن عبدالله بافق نیز با اشاره به فعالیت خادمان این موکب در مسیر نجف به کربلا گفت: هر ساله حدود ۱۵۰ خادم در این مسیر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با بیان اینکه موکب در میانه مسیر نجف به کربلا قرار دارد، افزود: با توجه به گرمای هوا و خستگی زائران در طول مسیر، بادبزن، کلاه حصیری و جاروی دستی از جمله وسایلی است که با استقبال زائران مواجه می‌شود و در کنار خدمات اسکان و سایر خدمات موکب در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

اصغر رنجبر ادامه داد: امسال فضایی جداگانه برای بافت و آماده‌سازی این اقلام در نظر گرفته شده و بانوان با استفاده از فرصت باقی‌مانده تا اربعین، به صورت داوطلبانه مشغول تهیه آنها هستند تا در مسیر نجف به کربلا میان زائران توزیع شود.

وی هدف از راه اندازی این کارگاه را آماده‌سازی بیش از ۲۰ هزار بادبزن برای زائران اربعین عنوان کرد و گفت: با توجه به استقبال و اشتیاق بانوان و حضور مستمر آنان در برنامه‌های هفتگی، امیدواریم این تعداد بادبزن آماده و در اختیار زائران قرار گیرد.

مسئول موکب عون ابن عبدالله بافق در پایان خاطرنشان کرد: این کارگاه به یاد شهید محمد برزگری راه‌اندازی شده است و فعالیت بانوان در آن با هدف خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ادامه دارد.