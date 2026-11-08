به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام بخشداری الوارگرمسیری شهرستان اندیمشک، با توجه به برنامه مدیریت سیلاب، افزایش دبی خروجی سد بالارود از ساعت ۱۲:۰۰ امروز یک شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ تا سقف ۲۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش می‌یابد.

در این اطلاعیه از تمامی ساکنان، کشاورزان، عشایر و بهره برداران پایین دست سد بالارود درخواست شده است از هر گونه توقف و استقرار در بستر و حریم رودخانه خودداری نمایند.

همچنین از تمامی کشاورزان و عشایر درخواست شده است نسبت به خروج فوری دام و احشام و انتقال آنها به نقاط امن، خروج ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از بستر و حریم رودخانه اقدام کنند.