معاون مؤسسه تحقیقات زیست‌محیطی آب و خاک دانشکده محیط زیست ، اصلاح ساختار حکمرانی محیط زیست و حرکت به سمت اقتصاد سبز را از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی استان البرز دانست .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، نظری در برنامه رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان با اشاره به فشارهای فزاینده جمعیتی، صنعتی و شهری بر محیط زیست البرز اظهار کرد: تراکم بالای جمعیت، محدودیت منابع آب و گسترش فعالیت‌های صنعتی، شرایط زیست‌محیطی استان را با چالش‌های جدی مواجه کرده و تداوم این روند، پایداری اکوسیستم را تهدید می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با آلودگی هوا نیازمند نگاهی جامع به منابع آلاینده است، افزود: بهبود کیفیت هوا صرفاً با ارتقای کیفیت سوخت محقق نمی‌شود و باید وضعیت خودروها، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، صنایع و سایر منابع ثابت آلاینده به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

معاون مؤسسه تحقیقات زیست‌محیطی آب و خاک، اصلاح سیاست‌های تولید خودرو و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی را از الزامات کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: سیاست‌گذاری‌ها باید به تولید خودروهای کارآمد و متناسب با توان اقتصادی مردم و همچنین فراهم‌کردن امکان استفاده گسترده‌تر از حمل‌ونقل عمومی منجر شود.

نظری در ادامه، اقتصاد سبز را رویکردی برای ایجاد تعادل میان فعالیت‌های اقتصادی، رفاه عمومی و حفاظت از محیط زیست معرفی کرد و افزود: توسعه اقتصادی نباید به بهای تخریب منابع طبیعی و تضعیف سلامت اکوسیستم‌ها انجام شود.

وی تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و استفاده از پساب در توسعه فضای سبز را از نمونه‌های عملی تحقق اقتصاد سبز برشمرد و تأکید کرد: جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به طبیعت و استفاده بهینه از منابع موجود باید در سیاست‌های اجرایی دستگاه‌ها جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

این پژوهشگر همچنین استفاده هدفمند از ابزارهای اقتصادی، از جمله عوارض آلایندگی و اصلاح سازوکار یارانه‌های سوخت را در تغییر رفتار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مؤثر دانست و گفت: سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فعالیت‌های سازگار با محیط زیست تقویت و هزینه‌های ناشی از آلودگی برای آلاینده‌ها ملموس شود.

نظری در پایان، اصلاح نظام تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را از پیش‌شرط‌های بهبود وضعیت محیط زیست دانست و تأکید کرد: حل چالش‌های زیست‌محیطی البرز بدون مدیریت یکپارچه، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و توجه هم‌زمان به سلامت طبیعت و رفاه مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.