در بیست‌وچهارمین جشنواره تئاتر زندان‌های استان سمنان ، ۶ اثر نمایشی به مرحله کشوری جشنواره تئاتر راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ امید کهربایی، مدیرکل زندان‌های استان سمنان گفت : از مجموع ۱۷ اثر نمایشی در بیست‌وچهارمین جشنواره تئاتر زندان‌های استان ۶ اثر برگزیده شد .

وی افزود : این رویداد با مشارکت ۵۵ نفر از کارکنان، سربازان وظیفه و زندانیان برگزار شد و آثار منتخب، نماینده استان در مرحله کشوری خواهند بود.

مدیرکل زندان‌های استان سمنان، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در مجموعه زندان‌ها گفت : برگزاری این جشنواره در سه سطح کارکنان، سربازان وظیفه و زندانیان، زمینه مشارکت گروه‌های مختلف در فعالیت‌های هنری را فراهم کرده است و ظرفیتی که علاوه بر شناسایی استعداد‌های مستعد، به تقویت روحیه مشارکت، مسئولیت‌پذیری و توجه به ارزش‌های انسانی کمک می‌کند.