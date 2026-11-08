برنامه‌های «رو به فردا»، با ارائه تصویری از دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم، از ۲۲ آبان از شبکه تهران، «دکتر سلام» با موضوع علل و درمان کمردرد از شبکه آموزش و برنامه رادیویی «زنگ علوم» در باغ دانایی با روایت قصه و مسابقه نوجوانان، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

«رو به فردا»، «دکتر سلام» و «زنگ علوم»، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی

«رو به فردا»، «دکتر سلام» و «زنگ علوم»، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه تلویزیونی «رو به فردا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی آرمین قاسم‌زاده و اجرای ماهان راسخ، از ۲۲ آبان از شبکه تهران پخش می‌شود.

این برنامه که در گروه اجتماعی شبکه تهران و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی تولید شده است، با شعار «فردا را تو بساز» رویکردی متفاوت نسبت به قالب‌های رایج تلویزیونی دارد.

در هر قسمت، یک کلاس تعاملی با حضور دانشجویان علاقه‌مند به نوآوری و فناوری و یک مهمان خلاق برگزار می‌شود. طراحی استودیو با الهام از کلاس‌های هوشمند و استفاده از شیوه‌های متفاوت تصویربرداری، از جمله تصاویر سلفی، برای ایجاد فضایی صمیمی‌تر از دیگر ویژگی‌های این برنامه است.

«رو به فردا» تلاش می‌کند تصویری از دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم ارائه دهد، دانشگاهی که در آن دانشجو، استاد و صنعت با ایده‌های نوآورانه به هم متصل می‌شوند. حضور استادان و چهره‌های دانشگاهی نیز با هدف تقویت نگاه امیدآفرین به آینده و معرفی مسیر‌های پیش روی نسل جوان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

این برنامه در ۲۶ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای تولید شده و جمعه‌ها ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

برنامه امروز «دکتر سلام» با موضوع علل و درمان کمردرد وبا اجرای دکتر کیانا فرهی از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه دکتر ایرج عبداللهی دکترای فیزیوتراپی، استاد تمام دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی به علل و درمان کمردرد می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی پخش می‌شود.

برنامه رادیویی «باغ دانایی»، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، امروز با اختصاص زنگ روز به موضوع «علوم» از محل باغ کتاب تهران پخش می شود.

این برنامه فرهنگی با طراحی و تهیه‌کنندگی فاطمه ترسا و اجرای سکینه ارجمندی تقدیم مخاطبان می‌شود، همچنین علیرضا تابان و گیتی معینی به عنوان بازیگر در این مجموعه حضور دارند و الهه تاجیک نیز به عنوان معلم همراه، گروه اجرایی را همراهی می‌کند.

برنامه با ورودی جذاب و طرح موضوع آغاز می‌شود و در ادامه، سارینا سیفی به‌عنوان نماینده نوجوان اتاق فکر «باغ دانایی» پرسش‌های خود را مطرح می‌کند، در بخش نمایشی نیز شخصیت‌های «بابا باغی» و «بی‌بی سبزینه» به اجرای برنامه می‌پردازند.

بخش اذانگاهی «گلدسته‌های کوچک» با دکلمه ویدا آزادی و نیایش‌هایی بر اساس کتاب شریف صحیفه فاطمیه پخش می‌شود، همچنین مسابقه جذابی تحت عنوان «نهالِ دانش» میان دو گروه از نوجوانان برگزار می‌شود که نمایش‌های آن با الهام از قصه‌های سوم و چهارم از جلد نخست کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب اثر زنده‌یاد مهدی آذری یزدی و بر اساس داستان‌های کلیله و دمنه اجرا می‌شود.

در بخش «در اطراف باغ دانایی چه می‌گذرد؟»، نقال نوجوان همراه با گزارش‌های حمیرا فراتی به انعکاس فضای شاداب برنامه می‌پردازد و در بخش «گلچین باغ»، کتابی متناسب با موضوع زنگ علوم معرفی شده و بخشی از آن توسط نوجوانان خوانش می‌شود.

«باغ دانایی» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ تا ۱۸ از محل باغ کتاب تهران روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ پخش می شود.