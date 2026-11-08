به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملکی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرستان‌های اسلامشهر، رباط کریم، پیشوا، پاکدشت، ورامین، پردیس، فیروزکوه، شهریار و بهارستان مهمترین برنامه هفته کتاب امسال است.

وی گفت : در شهریار نمایشگاه کتاب «در سوگ مادر سادات» برپا خواهد شد. در پاکدشت هفت کتاب نویسندگان بومی رونمایی می‌شود. در دماوند کتاب‌های «سایه سنگین خستگی» و «نگاهی به سبک‌ها و تاریخ ادبیات پارسی» معرفی می‌شود. رویداد رونمایی کتاب «مهندسی مطالعه کودک و نوجوان» و نشست نقد و بررسی کتاب «عشق به زبان مادری» نیز در شهرستان ری برگزار خواهد شد.

ملکی گفت : مسابقه «کتاب بخوان جایزه بگیر» ویژه مدارس دوره اول و دوم ابتدایی، مسابقه «سفیر هدایت» با موضوع حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و مسابقه «کتاب منصور آسمان» در قرچک از جمله مسابقه های کتابخوانی در این هفته است . پویش مجازی «کتاب، دانش، آینده» و مسابقه نقاشی «من یار مهربانم» نیز با همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و سازمان آموزش و پرورش در هفته کتاب برگزار می شود .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران افزود: طرح «شنبه‌های کتاب» در مدارس ورامین از دیگر برنامه های این هفته است .

همچنین اهدای کتاب به مدارس روستایی و عشایری و مناطق کم‌برخوردار در این شهرستان انجام خواهد شد و اهدای کتاب ویژه کودکان و نوجوانان در پاکدشت، تجلیل از تنها نویسنده کودک شهرستان پردیس از دیگر برنامه‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب است.

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود به شعار این دوره از هفته کتاب اشاره کرد و گفت: شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» شعاری عمیق و هوشمندانه است. این شعار به ترویج صرف کتاب‌خوانی محدود نمی‌شود و به رابطه انسان با کتاب نگاه عمیق‌تری دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران افزود : تحقق شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» باید از سطح برنامه‌های نمادین و مناسبتی فراتر برود و به رویکردی مستمر در فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود. نشست‌های نقد و بررسی کتاب، گفت‌و‌گو با نویسندگان و اهالی قلم، جلسات کتاب‌خوانی جمعی، تقویت کتابخانه‌های عمومی و تخصصی، حضور مؤثر کتاب در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای معرفی آثار ارزشمند، این شعار را به جریانی فرهنگی در جامعه تبدیل می‌کند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.