مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بر ضرورت ساماندهی مجموعه‌های ورزشی کارگران استان، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و صنایع و رفع موانع نگهداری و بهره‌برداری از این اماکن برای توسعه خدمات به جامعه کار و تولید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، اله‌نظر شه‌بخش گفت: با توجه به محدودیت امکانات ورزشی در سیستان و بلوچستان، باید از ظرفیت مجموعه‌های موجود به‌درستی استفاده شود و برای بهره‌برداری از آنها برنامه زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شود.

وی هزینه‌های نگهداری اماکن ورزشی، از جمله آب، برق، تعمیرات و تأمین نیروی نگهبان را از مشکلات اداره این مجموعه‌ها برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت واحد‌های بزرگ صنعتی، شرکت‌های زیرمجموعه شستا، دستگاه‌های اجرایی و خیرین می‌تواند در تأمین هزینه‌ها و رفع این موانع مؤثر باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را نیز در مدیریت و نگهداری این اماکن ضروری دانست و افزود: هماهنگی با فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران و جلب همکاری واحد‌های اقتصادی شهرستان‌ها، زمینه استفاده بهتر کارگران و خانواده‌های آنان از مجموعه‌های ورزشی را فراهم می‌کند.

شه بخش ایمنی را از اولویت‌های مدیریت این اماکن دانست و بر لزوم بازدید بازرسان کار، شناسایی نواقص و ارائه گزارش از بخش‌های نیازمند ایمن‌سازی تأکید کرد.

وی با اشاره به ماده ۱۵۴ قانون کار بیان کرد: ایجاد امکانات ورزشی و تفریحی برای کارگران از تکالیف قانونی واحد‌های مشمول است و این موضوع باید در جریان بازرسی از واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و عمرانی مورد توجه و پیگیری بازرسان کار قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان همچنین اختصاص بخشی از اعتبارات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به ورزش کارگری را ضروری خواند و خواستار استفاده از امکانات و خدمات دستگاه‌های اجرایی برای تأمین تجهیزات موردنیاز مجموعه‌های ورزشی شد.

شه بخش درباره اقدامات انجام‌شده در مجموعه ورزشی کارگران زاهدان نیز گفت: بهسازی، ساماندهی و زیباسازی این مجموعه با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شده است و تکمیل زیرساخت‌ها و استخر آن نیز در دستور پیگیری قرار دارد تا امکان بهره‌برداری جامعه کار و تولید و مردم استان از این مجموعه فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در ادامه، پیگیری مشکلات مجموعه‌های ورزشی کارگران سراوان و ایرانشهر را مورد تأکید قرار داد و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی برای رفع موانع بهره‌برداری از این اماکن را ضروری دانست.