در پی بارش‌های اخیر و طغیان رودخانه‌ها، سیل باعث تخریب پل روستای گامیشان در بخش خلیفان مهاباد و قطع دسترسی این روستا شد. اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد اعلام کرد که دستگاه‌ها و عوامل امدادی برای بازسازی مسیر به محل اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد،گفت: جاری شدن سیل پس از بارش‌های اخیر، موجب تخریب پل روستای گامیشان در بخش خلیفان و مسدود شدن راه اصلی این روستا شده است.

رحمت نویدی‌نیا افزود: در حال حاضر یک دستگاه لودر و یک دستگاه کمپرسی به همراه تیم‌های عملیاتی راهداری برای بازسازی مسیر با استفاده از لوله‌های سیمانی به محل اعزام شده‌اند تا تردد را برقرار کنند.

وی با اشاره به شرایط جوی، از اهالی روستا‌ها خواست از استقرار دام‌ها و تردد‌های غیرضروری در مجاورت رودخانه‌ها خودداری کنند.

همچنین وی افزود: چهار راهدارخانه در محور‌های حساس (کیتکه، کله‌کاوی، قره‌بلاغ و مرکز مهاباد) برای مقابله با شرایط بحرانی آماده خدمت‌رسانی هستند.

نویدی‌نیا در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر، وضعیت جاده‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ یا شماره ثابت ۴۲۴۲۲۵۵۹ استعلام کنند. لازم به ذکر است روستای ۳۰ خانواری گامیشان در بخش خلیفان و در ۷۰ کیلومتری غرب مهاباد واقع شده است.