به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تأکید رئیس سازمان بر آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی، آتش‌نشانان کرمانشاه روز شنبه (۱۶ آبان‌ماه) به ۹ مورد حادثه مرتبط با بارندگی شدید امدادرسانی کردند.

بر اساس این گزارش، عملیات‌های انجام‌شده شامل رفع آب‌گرفتگی ۲ منزل مسکونی، ۴ واحد تجاری، ۱ مرکز درمانی و همچنین امدادرسانی به ۲ خودروی گرفتار در آب بوده است.

نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه با حضور به‌موقع در محل حوادث، اقدامات لازم را برای رفع آب‌گرفتگی و امدادرسانی به شهروندان انجام دادند.