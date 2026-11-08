به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،بهمن نوری درجلسه ستاد هماهنگی برگزاری برنامه تلویزیونی ایران جان گفت: طبق برنامه ریزی‌های اولیه این برنامه روز ۲۱آبان ماه همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و باحضور شهدای گمنام با برگزاری دعای کمیل در محل امامزاده سید عباس (ع) برگزار خواهد شد.

وی افزود: روزجمعه ۲۲ آبان ماه دعای ندبه در محل مسجد انقلاب و با حضور شهدای گمنام برگزار خواهد شد.

بهمن نوری ادامه داد: دعای کمیل روز ۲۸ آبان در شیروان و دعای ندبه روز ۲۹ آبان در مهدیه اسفراین برگزار خواهد شد.

بهمن نوری افزود: روز ۲۴ آبان جشنواره پنبه در شهرستان مانه، روز ۲۵ آبان جشنواره زعفران در فاروج، جشنواره اقوام وموسیقی و برداشت انگور در روز ۲۷آبان در بجنورد و جشنواره اقوام و کشتی با چوخه روز ۲۸ آبان ماه در شیروان برگزار خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان گفت: جشنواره اقوام در جاجرم روز ۲۷ آبان وبرنامه ورزشی صبح و نشاط روز ۲۹ آبان همزمان در بجنورد و آشخانه و مسابقه اسب دوانی روز ۲۹ آبان همزمان در بجنورد و راز و جرگلان برگزار خواهد شد.

وی افزود: رویداد روستایی وگردشگری روز ۲۶ آبان ماه در شهر تاریخی بلقیس اسفراین برگزار خواهد شد.

بهمن نوری گفت: مسابقه کتاب در سراسر استان ودر طول هفته و جشنواره کودک ونوجوان نیز در شهرستان‌های راز وجرگلان و سملقان وجشنواره سمنو در شهرستان گرمه برگزار خواهد شد.