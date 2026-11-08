به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید اصغری گفت: پس از دریافت تماس شهروندان با سامانه آتش‌نشانی مبنی بر وقوع حریق در یک منزل مسکونی واقع در منطقه قلعه‌کرد و احتمال گرفتار شدن دو نفر در داخل ساختمان، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: این عملیات با حضور دو تیم از آتش‌نشانان به فرماندهی علی‌اصغر آزاد انجام شد و نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی شرایط و بررسی وضعیت ساختمان، عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا بیان کرد: با تلاش و اقدام به‌موقع آتش‌نشانان، حریق پس از دقایقی به‌طور کامل مهار شد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی سریع حوادث از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را بلافاصله به سامانه آتش‌نشانی اطلاع دهند.