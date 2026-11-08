به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدعاملی با بیان اینکه این آمار‌ها از رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد گفت:در ۶ ماهه نخست سالجاری با مساعدت حامیان در طرح اکرام ۹۴ میلیارد ریال به حساب فرزندان اکرام و محسنین توسط خیرین واریز شده است که هم اکنون تعداد ۱۳۷۲ فرزند ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بوئین زهرا قرار دارند که ۴۴۱۲ حامی از این عزیزان حمایت می‌نمایند.

وی اضافه کرد: در زمینه زکات مبلغ ۱۲۹ میلیارد ریال زکات واجب و مستحب توسط دبیرخانه شورای زکات در شهرستان دریافت گردیده است که روند پرداخت زکات توسط مودیان ادامه دارد و این مبلغ رو به افزایش است.

رئیس کمیته امدا شهرستان بوئین زهرا ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، منابع بلاعوض پاسخگوی حل مشکل خانواده‌های تحت حمایت نیست از این رو از طریق منابع قرض الحسنه این نیاز‌ها تامین میگردد و در ۶ ماهه نخست امسال ۲۹۶ فقره وام قرض الحسنه به ارزش ۱۱۲ میلیارد ریال توسط صندق امداد ولایت به مراجعین وام قرض الحسنه اعطا شده است.

عاملی اظهار داشت:خیرین شریف در شهرستان بوئین زهرا جهت اهداء مساعدت‌های خود به نیازمندان در این شهرستان می‌توانند از طریق سکو‌های بازار و مایکت اپلیکیشن "صدقه من" را دانلود نموده وبا نصب آن با هر نیتی مساعدت‌های خود را اهداء نمایند.