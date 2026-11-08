اتوبوس حامل بازیکنان و اعضای کادر تیم بسکتبال آکادمی سحر در مسیر بازگشت از آبادان به تهران دچار سانحه و واژگون شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اتوبوس تیم بسکتبال آکادمی سحر پس از برگزاری دیدار مقابل تیم پالایش نفت آبادان و در مسیر بازگشت به تهران دچار حادثه شد.

در پی این سانحه، تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر تیم در بیمارستان شوش و تعدادی دیگر در بیمارستان گلستان اهواز بستری شده‌اند.

محسن روشن‌ضمیر رئیس هیئت بسکتبال استان خوزستان، به همراه دبیر و نایب‌رئیس هیئت و همچنین مسئولانی از اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در محل حضور دارند و پیگیر وضعیت مصدومان هستند.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، حال عمومی تعدادی از بازیکنان و اعضای تیم مساعد است و این افراد در انتظار ترخیص از بیمارستان هستند. سایر مصدومان نیز تحت مراقبت و رسیدگی کادر درمان قرار دارند. همچنین سحر آغنده، سرمربی تیم دچار شکستگی بینی و سر شده است.

فدراسیون بسکتبال ضمن پیگیری وضعیت بازیکنان و اعضای کادر تیم، اخبار تکمیلی درباره این حادثه و آخرین وضعیت مصدومان را متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد کرد.