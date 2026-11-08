مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه‌ای قم از جاری شدن آب در بستر رودخانه قمرود با دبی ۳۵ تا ۴۰ مترمکعب بر ثانیه خبر داد و گفت آخرین سیلاب این رودخانه به بهار سال ۱۳۹۸ مربوط می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه‌ای استان قم با اشاره به بارندگی‌های مناسب در بالادست و جریان آب در رودخانه‌های فصلی استان گفت: با جاری شدن آب از شب گذشته، پیش‌بینی می‌شود بین ۳۵ تا ۴۰ مترمکعب بر ثانیه آب در رودخانه قمرود جاری شود.

آقای سید مرتضی مرادیان با اشاره به بارندگی‌های مناسب در بالادست و جریان آب در رودخانه‌های فصلی استان گفت: سرچشمه این سیلاب و جاری شدن آب در قمرود از رودخانه خرم‌رود زواریان و از رودخانه قلعه‌چم است که در بستر قمرود جاری شده است.

وی افزود: بیشترین حجم ورودی آب در رودخانه در شب گذشته و ساعت ۲۴ با حجم ۴۰ متر مکعب در ثانیه بود.

آقای مرادیان با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم آب ورودی رودخانه قمرود به حدود ۲۰ متر مکعب در ثانیه رسیده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود که تاکنون ۸۰۰ هزار متر مکعب خروجی آب پس از حرکت از دشت قم و مسیله به دریاچه نمک سرازیر شود.

وی در پایان گفت: بر اساس آمارها، آخرین سیلاب در قمرود به بهار سال ۹۸ مربوط می‌شود.



