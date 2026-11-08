به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان فیروزآباد گفت: با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، داوطلبان این شعبه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد اقدام به برپایی کاروان سلامت در روستای لهراسب این شهرستان کردند.

سید سجاد فالی افزود: در این کاروان سلامت، برنامه‌هایی همچون معاینه رایگان پزشک عمومی، توزیع داروی رایگان، سنجش بینایی، مشاور خانواده، آموزش کمک‌های اولیه و سنجش فشار و قند خون انجام و ۷۰ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.

او در پایان گفت: این اقدام در راستای تحقق اهداف بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر و با هدف گسترش خدمات سلامت‌محور و حمایت از نیازمندان به خدمات درمانی انجام شد.