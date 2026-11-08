به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «قدرت اله محمدی» در گفت‌و‌گو با برنامه «روی خط خبر» با بیان اینکه از امشب روند کاهشی دما در کشور را داریم و وارد فصل سرما و زمستان می‌شویم، افزود: مراقبت‌های ویژه‌ای باید شهروندان برای خودشان انجام بدهند که شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

محمدی ادامه داد: یکی از مخاطراتی که این روز‌ها تا پایان فصل زمستان در معرض آن هستیم بحث گاز مونوکسید کربن است. آماری که در سال گذشته داشتیم و در سال ۱۴۰۳ که کمی بیشتر بوده است، با اقداماتی که انجام شده و فرهنگ سازی که انجام شده است، ۳۰ الی ۴۰ نفر فوتی کمتر داشتیم که برای ما یک نفر هم زیاد است.

محمدی گفت: اقداماتی که لازم است با کمک شما و دستگاه‌های مکلف در این امر اطلاع رسانی کنیم، باعث می‌شود که حتماً کاهش را در پی داشته باشیم و داریم و واقعاً مردم به توصیه‌های ایمنی گوش می‌دهند.

محمدی تصریح کرد: نکات ایمنی را شهروندان باید رعایت کنند. رعایت چند اصل ساده جان افراد را در مخاطرات نجات می‌دهد مثلا شهروندان توجه داشته باشند خانه‌هایی که متراژ زیر ۷۰ متر دارند، به دلیل اینکه اکسیژن به سرعت کم می‌شود، باعث می‌شود گازگرفتگی اتفاق بیفتد.

وی افزود: اولین کار در خانه‌های جدید اینکه دریچه‌ای برای ورود و خروج و تهویه داخل خانه در گوشه‌ای از آشپزخانه ایجاد شود، یک پنجره کوچکی شاید در نمای ساختمان‌ها دیده باشید، این باید باشد، این از گاز گرفتگی جلوگیری می‌کند. مساله دوم بازدید از بخاری و دودکش‌ها باید انجام شود که در دودکش پرنده‌ای لانه نکرده باشد.

وی درباره خانه‌ها و بافت‌های فرسوده شهر تهران هم گفت: برخی از این منازل دارای لوله‌های روکار هستند، به ویژه لوله‌هایی که برای بخاری است. آنها درفصلی که از بخاری استفاده نکرده‌اند شاید این لوله‌ها تکان خورده باشد و لوله دررفته باشد ولی متوجه نمی‌شوند و بخاری را روشن می‌کنند و گاز به جای اینکه بالا برود به خانه وارد می‌شود.

­مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: این لوله‌ها را بازدید کنند که کیپ باشند و در هم قفل شده باشند. در مرحله آخر اینکه شاید برخی سؤال داشته باشند که چه کار کنند، ما یک تیم استقرار از امروز تا پایان فصل زمستان با شماره ۶۴۳۲۳۲۳۲ پاسخگویی تا ساعت ۱۲ شب برای شهروندان کل کشور است که مشاوره می‌دهند، سؤالات مختلف در حوزه گاز مونوکسید کربن و اتفاقاتی که شاید برای شهروندان بیفتد، کارشناسان خبره دراین حوزه هستند و به شهروندان پاسخ می‌دهند و راهنمایی می‌کنند

وی در ادامه با بیان اینکه آماری که بنده دارم داخل خودرو ۲ درصد حادثه فوتی ناشی از گازگرفتگی، مراکز تجاری ۲ درصد، مراکز صنعتی و کارگاهی نیز ۳ درصد داشته‌ایم. گفت: راننده‌ای که پیک نیک در خودرو روشن می‌کند همانجا جان خودش را از دست داده است. در چادر‌های مسافرتی هم پیک نیک روشن کرده‌اند، که این کار بسیار خطرناک است.