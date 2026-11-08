به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، ۲۲ مانور تعمیراتی هدفمند برای بهسازی و نوسازی شبکه فرسوده توزیع برق شهرستان جویبار در هفت ماه نخست امسال اجرا شد.

قربانی، رئیس اداره توزیع برق جویبار، با اعلام این خبر گفت: این مانور‌ها با هدف افزایش پایداری شبکه و کاهش خاموشی‌های ناشی از فرسودگی تجهیزات، بر روی فیدر‌های فشار متوسط و شبکه فشار ضعیف اجرا شده است.

وی افزود: برای عبور موفق از اوج مصرف برق تابستان، ۵۰ دستگاه ترانسفورماتور پربار و کم‌بار و ۲۰ دستگاه تابلو توزیع برق در شهرستان تعویض شده است.

قربانی با اشاره به فعالیت ۱۳ اکیپ عملیاتی در اجرای این مانور‌ها اظهار داشت: اقدامات انجام‌شده موجب کاهش ۴۰ درصدی خاموشی‌های ناشی از حوادث و فرسودگی شبکه برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.

رئیس اداره توزیع برق جویبار همچنین از هزینه‌کرد ۲۰۰ میلیارد ریال برای اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع برق شهرستان در هفت ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه به اجرای آخرین مانور تعمیراتی در محور ساحلی گلدشت تا روستای لپوصحرا، زادگاه حسن یزدانی، اشاره کرد و افزود: در این عملیات، ۶ کیلومتر از شبکه برق این محور که طی شش ماه گذشته با ۲۲ مورد خطای برقی، عمدتاً ناشی از برخورد پرندگان با سیم‌های برق، مواجه بود، اصلاح و بازسازی شد.

قربانی خاطرنشان کرد: در اجرای این عملیات، ۸۰ نیروی عملیاتی در قالب ۱۳ اکیپ مشارکت داشتند که با نوسازی تجهیزات و اصلاح شبکه، زمینه افزایش قابلیت اطمینان برق‌رسانی و کاهش خاموشی‌های ناخواسته در این محور فراهم شده است.

به گفته وی، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده سراسری از این آمار مستثنی است.