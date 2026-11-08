دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: ۳۴ کتابخانه سیار در ایام هفته کتاب به مناطق کم برخوردار اعزام می‌شوند تا دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای عادلانه‌تر باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما خانم آزاده نظر بلند، افزود : رویکرد این دوره نهاد کتابخانه‌های عمومی از الگوی کتابخانه‌محور به الگوی جامعه‌محور تغییر کرده و توسعه خدمات در مناطق کم‌برخوردار و فاقد کتابخانه، در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: افزایش تعداد کتاب‌ها، میزان مخاطبان و اثرگذاری خدمات، در کنار تقویت نقش کتابداران و اعضای کتابخانه‌ها در انتخاب منابع، در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.

خانم نظر بلند گفت: دسترسی رایگان به عضویت، امانت کتاب و خدمات فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی فراهم است و عضویت سراسری هم امکان استفاده از تمام کتابخانه‌های عمومی کشور را برای اعضا فراهم می‌کند.

وی افزود: ما سعی کرده ایم کتابخانه ها را به نقطه خدمت تبدیل کنیم و ؛ بر همین اساس خدمات کتابخانه ای را گسترش داده ایم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: ما در این دوره با اعزام ۳۴ کتابخانه سیار به استان‌ها، به‌ویژه استان‌هایی که تاکنون از این ظرفیت برخوردار نبوده‌اند، حدود ۳۵۰ نقطه خدمت جدید به شبکه کتابخانه‌های عمومی کشور اضافه کرده ایم .

وی افزود: در حال حاضر ۴۴۸۶نقطه خدمت در شبکه کتابخانه‌های عمومی کشور فعال است که ۱۲۷۲ نقطه در مناطق روستایی قرار دارد.

نظر بلند گفت: راه‌اندازی باشگاه کتاب‌خوانی و کتاب‌دوستان و فراهم شدن امکان امانت دیجیتال کتاب، از برنامه‌های جدید نهاد برای توسعه دسترسی اعضا به منابع مطالعاتی است.

وی افزود: اعضای کتابخانه‌های عمومی علاوه بر مراجعه حضوری و امانت گرفتن کتاب، امکان استفاده از خدمات امانت غیرحضوری را نیز دارند؛ خدمتی که دسترسی به منابع مطالعاتی را در بستر وبگاه فراهم می‌کند.

خانم نظر بلند گفت: توسعه برنامه‌های فرهنگی و ترویجی نیز از محور‌های اصلی فعالیت کتابخانه‌های عمومی بوده است. برنامه‌های امسال نهاد با موضوع شهادت رهبر شهید، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را در کتابخانه‌های سراسر کشور به دنبال داشت.

وی افزود: حضور در تجمعات شبانه، اجرای طرح‌های ویژه معرفی کتاب و ارائه بسته‌های مطالعاتی بر اساس آثار پیشنهادی، بخشی از این فعالیت‌ها بود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: مجموع فعالیت‌های فرهنگی امسال به ۲۹ هزار برنامه رسیده است که نشست‌های جمع‌خوانی کتاب، مسابقات، کارگاه‌های آموزشی، بسته‌های ترویجی، جشنواره‌ها و رویداد‌های فرهنگی را شامل می‌شود.

وی افزود: طرح «باشگاه ترویج خواندن» نیز با هدف آموزش و توانمندسازی نوجوانان برای تولید محتوا و ترویج کتاب‌خوانی اجرا شد. نوجوانان شرکت‌کننده پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، در برنامه‌های بعدی نهاد به‌عنوان تولیدکنندگان محتوا و مروجان کتاب‌خوانی فعالیت می‌کنند.

خانم آزاده نظربلند گفت: جشنواره‌ها و رویداد‌هایی همچون «ایستاده برای ایران» و «جان پدر» نیز با هدف گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تقویت ارتباط جامعه با کتاب و کتاب‌خوانی برگزار شده است.

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