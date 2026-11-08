جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از اجرای طرح آرامش با دستگیری ۵۶۰ نفر از عوامل تهیه و توزیع موادمخدر و کشف ۶۲۲ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار حسین زلقی جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: طرح آرامش در استان به منظور پاک‌سازی مناطق جرم‌خیز و برخورد قاطع با خرده‌فروشان موادمخدر و همچنین جمع‌آوری معتادان متجاهر، با هماهنگی مرجع قضایی به مدت ۴۸ ساعت به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری کلانتری‌ها و یگان امداد، ۵۶۰ نفر از عوامل تهیه و توزیع موادمخدر را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان ادامه داد: در ادامه روند این طرح، ۱۷۰ نفر خرده فروش موادمخدر دستگیر و ۲۳۰ معتاد متجاهر جمع‌آوری و به مرکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

سردار زلقی با اشاره به اینکه دستگیرشدگان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: از شهروندان می‌خواهیم در صورت اطلاع از محل پاتوق مجرمان، فروشندگان موادمخدر و معتادان متجاهر، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.