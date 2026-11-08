به گفته فرماندار سراوان سیستان و بلوچستان خط انتقال گاز به شهر سراوان به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی رسیده و عملیات علمک‌گذاری نیز آغاز شده است.

پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی خط انتقال گاز به سراوان سیستان و بلوچستان

پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی خط انتقال گاز به سراوان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، صاحب‌گل صالحی گفت: گازرسانی به مناطق شهری و روستایی سراوان از طرح‌های مهم زیرساختی در جنوب شرق سیستان و بلوچستان است که با هدف توسعه خدمات عمومی، ارتقای رفاه خانوار‌ها و فراهم‌کردن زمینه استفاده از سوخت پاک در حال اجراست.

وی افزود: تاکنون خط انتقال گاز این طرح به‌طور کامل اجرا شده و پیشرفت فیزیکی مجموع عملیات گازرسانی به سراوان، محمدآباد و بیش از ۱۵ روستا به حدود ۸۰ درصد رسیده است.

فرماندار سراوان سیستان و بلوچستان با اشاره به آغاز عملیات علمک‌گذاری در مناطق هدف بیان کرد: با ورود طرح به مرحله نصب علمک‌ها، روند آماده‌سازی شبکه برای اتصال مشترکان وارد مرحله اجرایی تازه‌ای شده است.

صالحی با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای طرح گفت: بر اساس پیش‌بینی انجام‌شده، عملیات گازرسانی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی توسعه زیرساخت‌های انرژی را از الزامات بهبود کیفیت زندگی در مناطق مرزی دانست و افزود: گازرسانی علاوه بر کاهش وابستگی خانوار‌ها به سوخت‌های جایگزین، می‌تواند در ارتقای سطح خدمات، کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود شرایط زندگی شهروندان و روستاییان مؤثر باشد.