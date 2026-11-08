شهرستان قرچک با کسب رتبه نخست در استان تهران در زمینه جذب تسهیلات مشاغل خانگی، در جلسه کارگروه اشتغال با تأکید بر حمایت از ظرفیت‌های تولیدی، بر افزایش سهم اعتبارات و رفع موانع پرداخت تسهیلات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کارگروه اشتغال شهرستان قرچک با محوریت حمایت از مشاغل خانگی و ظرفیت‌های اشتغال شهرستان با حضور علی محمد اسلامی فرماندار، بهزاد سام دلیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و سایر مسئولان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان در حوزه‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی، صنایع دستی و مشاغل خانگی، بر ضرورت استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها برای ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی تأکید کرد.

علی محمد اسلامی ظرفیت واحد‌های تولیدی و صنعتی شهرستان در حوزه‌هایی از جمله کیف و کفش، پوشاک، آجیل و خشکبار، پارچه، ظروف آشپزخانه و همچنین ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و صنایع دستی را قابل توجه دانست و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها را در مسیر توسعه اشتغال شهرستان ضروری عنوان کرد.

نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان قرچک خواستار افزایش سهم اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان شد و بر معرفی متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد تا تسهیلات اختصاص‌یافته به طرح‌هایی هدایت شود که قابلیت اجرا و ایجاد اشتغال واقعی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق شرایط متقاضیان پیش از معرفی به بانک‌ها، اظهار داشت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید از معرفی پرونده‌هایی که فاقد شرایط لازم برای دریافت تسهیلات هستند خودداری کنند تا ظرفیت اعتباری شهرستان به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار شهرستان قرچک بر پیگیری مستمر فرآیند پرداخت تسهیلات پس از معرفی متقاضیان به بانک‌ها تأکید کرد و خواستار آن شد که دستگاه‌های مسئول، ضمن نظارت بر روند پرونده‌ها، موانع احتمالی را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند تا اعتبارات موجود به‌طور کامل جذب و در نهایت به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان منجر شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به عملکرد شهرستان قرچک در حوزه تسهیلات مشاغل خانگی اعلام کرد که شهرستان قرچک در حال حاضر رتبه نخست استان تهران را در جذب این تسهیلات به خود اختصاص داده است.

بهزاد سام دلیری بر ضرورت حفظ این جایگاه و تکمیل فرآیند جذب اعتبارات در مهلت تعیین‌شده تأکید کرد و خواستار تسریع دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرچک در معرفی متقاضیان و پیگیری فرآیند پرداخت تسهیلات در بانک‌ها شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر هدایت تسهیلات به سمت مزیت‌های اقتصادی شهرستان و تقویت زنجیره تولید تأکید کرد و گفت: تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و ایجاد ارتباط میان مشاغل خانگی و واحد‌های تولیدی می‌تواند به پایداری اشتغال و توسعه بازار محصولات کمک کند.

در این جلسه، رؤسای ادارات گزارشی از اقدامات و عملکرد دستگاه‌های خود در حوزه اشتغال ارائه کردند و آخرین وضعیت جذب و پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفت.